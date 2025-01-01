Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die magischen Zahnfeen

RiCStaffel 1Folge 4
Eine lustige Feier im Zoo

Die magischen Zahnfeen

Folge 4: Eine lustige Feier im Zoo

15 Min.Ab 6

Zoos gibt es fast in jedem Land auf dieser Welt. Im Zoo von Budapest/Ungarn lebt Amy. Amy ist die Tochter des Zoodirektors. Sie geht jeden Tag nach den Schularbeiten durch den Zoo und besucht die Tiere dort. Alle Tiere kennen sie und mögen Amy weil sie ihnen immer etwas mitbringt. Nun hat sie durch einen ungeschickten Schlag von Racker, ihrem besten Affenfreund, einen ohnehin schon losen Zahn verloren. Das ruft natürlich die Zahnfeen auf den Plan, denn sie müssen den Zahn einsammeln. Nun haben wir hier eine ganz besondere Situation. Es ist die Nacht von Sonntag auf Montag, aber eine ganz besondere Nacht - es ist Vollmond.

Die magischen Zahnfeen
RiC
RiC

Die magischen Zahnfeen

