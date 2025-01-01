Staffel 1Folge 12
Die magischen Zahnfeen
Folge 12: Ein Abenteuer im brasilianischen Regenwald
15 Min.Ab 6
Das ist eine weite Reise für die Zahnfeen. Im brasilianische Regenwald leben noch Indianer wie vor vielen tausend Jahren im Einklang mit der Natur. Hier lernen die Zahnfeen, wie schön das Leben dort ist.
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment