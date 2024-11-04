Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Psyche der Serienkiller

Arthur Gary Bishop

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 5
vom 04.11.2024
Arthur Gary Bishop

Die Psyche der Serienkiller

Folge 5: Arthur Gary Bishop

62 Min.
Folge vom 04.11.2024
Ab 16

Arthur Gary Bishop wird wegen des Mordes an fünf Kindern zum Tode verurteilt. Während seiner Haft führt er mit dem Psychiater Dr. Carlisle intensive Gespräche. Der Mörder will herausfinden, warum er seine schrecklichen Taten begangen hat.

