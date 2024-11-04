Die Psyche der Serienkiller
Folge 5: Arthur Gary Bishop
62 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 16
Arthur Gary Bishop wird wegen des Mordes an fünf Kindern zum Tode verurteilt. Während seiner Haft führt er mit dem Psychiater Dr. Carlisle intensive Gespräche. Der Mörder will herausfinden, warum er seine schrecklichen Taten begangen hat.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:UM, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH