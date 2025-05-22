Die Psyche der Serienkiller
Folge 1: Ted Bundy (1)
42 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 16
Der Psychiater Dr. Al Carlisle beschäftigt sich mit den Abgründen des Theodore Robert Bundy. Um den meistbekannten Serienkiller der Welt entsteht ein einzigartiger Kult, doch was treibt ihn zu seinen bestialischen Morden an jungen Frauen?
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:UM, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH