Die Psyche der Serienkiller

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 1 vom 22.05.2025
Folge 1: Ted Bundy (1)

42 Min. Folge vom 22.05.2025 Ab 16

Der Psychiater Dr. Al Carlisle beschäftigt sich mit den Abgründen des Theodore Robert Bundy. Um den meistbekannten Serienkiller der Welt entsteht ein einzigartiger Kult, doch was treibt ihn zu seinen bestialischen Morden an jungen Frauen?

SAT.1 GOLD
