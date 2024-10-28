Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Psyche der Serienkiller

Die Hi-Fi-Mörder

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 3
vom 28.10.2024
Die Hi-Fi-Mörder

Die Psyche der Serienkiller

Folge 3: Die Hi-Fi-Mörder

62 Min.
Folge vom 28.10.2024
Ab 16

Im Jahr 1974 überfallen drei Männer ein Hi-Fi-Geschäft in Ogden, Utah. Drei ihrer Geiseln sterben, eine Frau wird mehrfach vergewaltigt. Der Psychiater Dr. Carlisle untersucht den Fall und die Psyche der Männer, die zum Tode verurteilt wurden.

