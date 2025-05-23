Die Psyche der Serienkiller
Folge 2: Ted Bundy (2)
42 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 16
Dr. Carlisle hat sich ein Bild von der Psyche des Serienkillers gemacht und wertet die Informationen aus. In der Zwischenzeit flieht Bundy jedoch aus dem Gefängnis und geht ungehemmt seiner Mordlust nach.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Psyche der Serienkiller
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:UM, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH