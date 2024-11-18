Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Psyche der Serienkiller

Don York

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 18.11.2024
Don York

Don YorkJetzt kostenlos streamen

Die Psyche der Serienkiller

Folge 7: Don York

42 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 16

Er tötet seine Frau und den Mann, mit dem sie eine Affäre unterhielt und behauptet, er könne sich an nichts erinnern. Dr. Carlisle versucht, den inhaftierten Mörder Don York mit Hypnose dazu zu bringen, von seinen Taten zu berichten. Zum Vorschein kommt ein Alter Ego.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Psyche der Serienkiller
SAT.1 GOLD
Die Psyche der Serienkiller

Die Psyche der Serienkiller

Alle 1 Staffeln und Folgen