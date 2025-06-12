Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Psyche der Serienkiller

Manny Cortez (2)

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 12.06.2025
Folge 9: Manny Cortez (2)

42 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 16

Manny Cortez wurde für den Mord an zwei Elfjährigen zu Jahren Haft verurteilt. Mit Dr. Carlisle tauschte er sich im Laufe von 27 Jahren immer wieder aus. Der Psychiater arbeitet mit Cortez den Punkt heraus, an dem er die Schwelle zum Mörder überschritt.

