Die Psyche der Serienkiller

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 04.11.2024
Folge 6: Der Samurai

41 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 16

Dr. Carlisle führt Interviews mit einem inhaftierten Kriegsveteranen, der nach seiner Rückkehr aus Vietnam zum Mörder wurde. Er stellt fest: Kriegstraumata können einen Menschen zum Monster werden lassen.

SAT.1 GOLD
