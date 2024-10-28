Die Psyche der Serienkiller
Folge 4: Reggie Dinsmore
41 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 16
Ein neuer Insasse des Utah State Gefängnisses behauptet, er könne sich nicht an die Tat erinnern, die ihn hinter Gittern brachte. Der Psychiater Dr. Carlisle wendet eine Hypnose-Technik an, die eine unterdrückte und höchst gewalttätige Persönlichkeit seines Klienten zum Vorschein bringt.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:UM, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH