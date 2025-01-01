Staffel 1Folge 12
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 12: Der vergiftete Pfeil
27 Min.Ab 6
Um sich auf die Suche nach dem Wrack vorzubereiten, üben Christina, Joanna und Moya das Tauchen unter Wasser. Plötzlich wird Moya von Schmerzen überwältigt. Als sie beim Tauchgang zum Wrack fast ertrinkt, ahnt Moya, dass der Medizinmann ihres Dorfes sie unter eine Art Bann gestellt haben muss. Als auch noch Emily von einem vergifteten Pfeil getroffen wird, entschließen sich die Robinsons, etwas gegen den Medizinmann zu unternehmen, bevor er noch mehr Schaden anrichten kann.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment