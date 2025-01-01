Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Fluch der schwarzen Perle

Der Fluch der schwarzen Perle

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 5: Der Fluch der schwarzen Perle

27 Min.Ab 6

Eines Tages folgen Christina, Ernst und Joanna einem Kitz zu einer Felswand. Das Kitz verschwindet durch ein Loch und mäht jämmerlich. Als die Geschwister dem Kitz zu Hilfe eilen, stoßen sie auf eine Grabkammer, in der ein Skelett liegt und eine Statue steht. Im Auge der Statue befindet sich eine große schwarze Perle, die Christina an sich nimmt. Als die Kinder ihrem Vater ihr Abenteuer berichten, geht der mit Ernst zur Höhle zurück.

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

