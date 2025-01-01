Staffel 1Folge 3
Der Kampf ums ÜberlebenJetzt kostenlos streamen
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 3: Der Kampf ums Überleben
27 Min.Ab 6
Elizabeth stellt fest, dass von ihrem Proviant kleine Mengen fehlen; alle fühlen sich beobachtet. Eines Tages zerrt Billy Miss Chen aus den Büschen. Obwohl die Robinsons sie großzügig aufnehmen, bleibt Emily Chen weiterhin hochmütig und abweisend. Sie verweigert auch jegliche Art von Hilfe. Gerade als die Familie sich mit ihrem Leben in der Wildnis angefreundet hat, stehen plötzlich Parsons und Ben vor ihnen. Parsons will David umbringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment