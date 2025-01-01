Staffel 1Folge 2
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 2: Allein in der Wildnis
27 Min.Ab 6
Auf der Flucht vor einem Piratenschiff geraten die Robinsons in ein schweres Unwetter. Ihr Schiff ist nicht mehr zu retten und die Besatzung verschwindet von Bord und überlässt Passagiere und Schiffsjunge Billy ihrem Schicksal. Sie retten siech auf einem selbstgebauten Floß mit ihren Tieren und Proviant auf eine Insel. Auch Parsons kommt mit Maat Ben auf der Insel an. Zu seinem Entsetzen entdeckt er die tot geglaubten Robinsons und schmiedet finstere Mordpläne.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment