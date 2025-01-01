Staffel 1Folge 7
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 7: Ungebetene Gäste
27 Min.Ab 6
Mehrere Monate nach dem Schiffbruch hat sich die Familie auf der Insel eingerichtet und freut sich auf die erste Ernte, die sie am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, feiern will. Unbemerkt nähert sich das Piratenschiff Viper der Insel. Ben will die Familie vor Scaggs, dem Kapitän des Schiffes, warnen. Wird jedoch von Parsons daran gehindert. Auf der Jadg nach einem wilden Truthahn für das Festmahl, stoßen Ernst und Billy auf Scaggs. In der Meinung, er habe es mit einem ehrenhaften Mann zu tun, nimmt Ernst die Einladung an Bord des Schiffes zu kommen, an
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment