Staffel 1Folge 17
Billy und der Hai
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 17: Billy und der Hai
26 Min.Ab 6
Die Niedergeschlagenheit infolge des zerstörerischen Monsuns greift nun auch auf Billy über. Als er am Horizont ein Schiff erblickt, versucht er, die Insel zu verlassen. Doch statt der vermeintlichen Rettung begegnet Billy einem Hai. Ernst und David, die dem Jungen gefolgt sind, können ihn in letzter Sekunde retten. Emily Chen ist inzwischen davon überzeugt, dass Geister auf der Insel ihr Unwesen treiben.
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment