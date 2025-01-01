Staffel 1Folge 19
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 19: Rückkehr der Piraten
27 Min.Ab 6
Es ist Weihnachten und die Robinsons feiern ihr erstes Fest auf der Insel. Provisorisch versuchen sie das Beste aus der Situation zu machen. Ernst bekommt zum Fest einen Sextant und Raven Jones schenkt Joanna seine geliebte Schatzkarte. Einsam lauscht Ben aus seinem Versteck den Weihnachtsliedern, die die Familie Robinson singt.
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment