Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rückkehr der Piraten

Rückkehr der PiratenJetzt kostenlos streamen

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 19: Rückkehr der Piraten

27 Min.Ab 6

Es ist Weihnachten und die Robinsons feiern ihr erstes Fest auf der Insel. Provisorisch versuchen sie das Beste aus der Situation zu machen. Ernst bekommt zum Fest einen Sextant und Raven Jones schenkt Joanna seine geliebte Schatzkarte. Einsam lauscht Ben aus seinem Versteck den Weihnachtsliedern, die die Familie Robinson singt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
RiC

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Alle 1 Staffeln und Folgen