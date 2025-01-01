Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gefangen

GefangenJetzt kostenlos streamen

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 8: Gefangen

27 Min.Ab 6

Parsons taucht bei Scaggs auf und erzählt ihm von der Robinson Familie. Die Familie wird daraufhin in der Nacht von den Piraten angegriffen und Scaggs und Mary ergreifen Besitz vom Baumhaus, und scheinen es nicht besonders eilig zu haben, es wieder zu verlassen. Während David ihr Eindringen als Demütigung empfindet, versucht Elizabeth die Situation mit Diplomatie zu meistern. Elizabeth fleht Scaggs um Gnade für ihren Mann an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
RiC

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Alle 1 Staffeln und Folgen