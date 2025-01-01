Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 10: Der verbotene Kuss
23 Min.Ab 12
Kuno Hoffmann kommt mit quietschenden Reifen auf die Wache gefahren, im Kofferraum Justin, der Freund seiner 17-jährigen Tochter Lena. Diese ist nach ihrer Fahrstunde nicht nachhause gekommen und Kuno ist überzeugt, dass Justin etwas mit der Sache zu tun hat. Doch schon bald stoßen die Ermittler auf eine ganz andere heiße Spur und decken dabei dunkle Geheimnisse auf ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1