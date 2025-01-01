Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 30: Durch dick und dünn
23 Min.Ab 12
Eine 17-jährige Bulimikerin verschwindet spurlos und versetzt ihre Eltern in große Sorge! Keiner weiß, wo sich die junge Frau aufhalten könnte ...
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
