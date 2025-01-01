Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schüler allein zu Haus

SAT.1Staffel 1Folge 28
Folge 28: Schüler allein zu Haus

23 Min.Ab 12

Ein Einsatz wegen Ruhestörung durch Jugendliche entpuppt sich als mysteriöser Vermisstenfall: Der beliebte Lehrer Peter Teuber ist mitten in der Nacht spurlos von einer Schülerparty verschwunden. Steckt ein ehemaliger Schüler dahinter, der wegen ihm von der Schule geflogen ist? Oder ist der Lehrer, der zuletzt angespannt wirkte, sogar freiwillig untergetaucht? Als ein anrüchiges Foto einer Schülerin auftaucht, nimmt der Fall plötzlich eine unvorhergesehene Wendung.

SAT.1
