Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 34: Flucht vor Umerziehung
23 Min.Ab 12
Nachdem der Fußballer Micki einen Streit mit seinem Vater hatte, weil der die Homosexualität seines Sohnes nicht akzeptieren kann, verschwindet er nach dem Training spurlos.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1