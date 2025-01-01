Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 40: Für Elise
23 Min.Ab 12
In einer großzügigen Geste will der Rentner Helmut Albrecht seiner Pflegekraft Elisa Krämer sein Haus vererben. Doch diese verschwindet plötzlich spurlos ...
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1