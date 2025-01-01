Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 38: Gespenster gesehen
23 Min.Ab 12
Martin Krahl ist sich sicher, seine seit zehn Jahren vermisste Tochter auf einem Parkplatz erkannt zu haben! Angela war damals erst siebzehn, als sie verschwand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1