Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 36: Bargeld erwünscht
23 Min.Ab 12
Martin Koch kehrt von der Arbeit nicht nach Hause zurück. Die Ermittlungen der Polizisten ergeben, dass der Vermisste seinen Job bereits vor fast zwei Monaten verloren hat.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
