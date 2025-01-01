Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 29: Das Herz einer Mutter
23 Min.Ab 12
Sandra Körner kriegt einen Schock: Ihre 12-jährige Tochter Emily ist auf dem Weg zur Schule verschwunden! Hat der Ex von Sandra etwas damit zu tun?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1