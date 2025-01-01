Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 24: Zwei Herzen
23 Min.Ab 12
Die Eltern von Marius Lippert sind bestürzt, denn der 15-Jährige erwartet eine dringende Herzklappenspende - und ist spurlos aus dem Krankenhaus verschwunden!
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1