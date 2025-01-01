Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 12: Feiern bis zum Umfallen
23 Min.Ab 12
In den frühen Morgenstunden schleppt sich "Partygirl" Lina Zadek kraftlos auf die Wache Duisburg Nord. Die 18-Jährige möchte ihre Freundin Lea vermisst melden ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1