Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 18: Schwanger von 17-Jährigem
23 Min.Ab 12
Die Polizei steht vor einem Rätsel: Nach einem Unfall fehlt von dem angefahrenen Opfer jede Spur. Erst eine besorgte Mutter sorgt für Aufklärung.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1