Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 2: Giftige Liebe
23 Min.Ab 12
Sabrina Berger versteht die Welt nicht mehr: Erst wird ihre Freundin Denise von ihrem neuen Freund Torsten heftig angegangen. Dann leugnet sie das aber gegenüber der Polizei.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1