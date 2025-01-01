Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 8: Wie gewonnen so zeronnen
23 Min.Ab 12
Ein aufgebrachter Pulk von Leuten behauptet, ihr Freund Jan Wunderlich sei von Gläubigern entführt worden! Dessen Mutter Manuela glaubt nicht an Schulden ...
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
