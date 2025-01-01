Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 14
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 14: Der Klick für den Augenblick

23 Min.Ab 12

Bella (30) möchte als Influencerin der Frauenwelt helfen, indem sie Betrüger und Fremdgeher entlarvt. Als sie spurlos verschwindet, ist für die Ermittler klar, dass sie sich damit nicht nur Freunde gemacht hat. Doch ein Video von Bella, das kurz darauf auf ihrem Channel gepostet wird und ihre Followeranzahl in die Höhe schießen lässt, bringt die Fahnder auf eine andere Spur: Ist Bella tatsächlich in Gefahr oder ist ihr Verschwinden ein perfekt inszenierter Promotionstunt?

