Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 50: Das schwarze Schaf
23 Min.Ab 12
Mona Sattler vermisst ihren Mann Rolf. Dieser wollte zu seiner Mutter, doch Mona findet ihre Schwiegermutter bewusstlos vor, während von Rolf jede Spur fehlt. Wurden Mutter und Sohn Opfer von Trickbetrügern? Oder hat das schwarze Schaf der Familie, Frank Gombek, etwas mit Rolfs Verschwinden zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1