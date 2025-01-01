Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Das schwarze Schaf

SAT.1Staffel 2Folge 50
Folge 50: Das schwarze Schaf

23 Min.Ab 12

Mona Sattler vermisst ihren Mann Rolf. Dieser wollte zu seiner Mutter, doch Mona findet ihre Schwiegermutter bewusstlos vor, während von Rolf jede Spur fehlt. Wurden Mutter und Sohn Opfer von Trickbetrügern? Oder hat das schwarze Schaf der Familie, Frank Gombek, etwas mit Rolfs Verschwinden zu tun?

SAT.1
