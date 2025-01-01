Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Selbst ist die Frau

SAT.1Staffel 2Folge 37
Selbst ist die Frau

Selbst ist die FrauJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 37: Selbst ist die Frau

23 Min.Ab 12

Die Frührentnerin Marianne Wahlen (60) ist spurlos verschwunden. Ihre beiden Kinder machen sich große Sorge. Allerdings gab es zuletzt auch Konflikte in der Familie, die meist mit den Geldproblemen des Sohnes zu tun hatten. Wurde Marianne von ihrem verschuldeten Sohn in Schwierigkeiten gebracht? Ein Überwachungsvideo und einige Blutspuren zeigen den Beamten eine weitere Ermittlungsrichtung auf. Am Ende wird es ein Fall, den die Polizisten, so schnell nicht vergessen werden.

SAT.1
