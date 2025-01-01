Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 2: Abgetaucht
23 Min.Ab 12
Der ehemalige Türsteher Karl (34) ist frisch verheiratet und werdender Vater. Auf Wunsch seiner hochschwangeren Frau Lilian (31) hat er sich seriösere Arbeit in einem Fitnessstudio gesucht. Als Karl morgens nicht von der Nachtschicht im Studio nach Hause kommt und einen Ultraschall-Termin verpasst, ist Lilian äußerst besorgt. Ist ihr Ehemann doch vor seiner Verantwortung geflohen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1