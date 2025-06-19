Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen - Die besten Momente vom 19.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 19.06.2025: Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen - Die besten Momente vom 19.06.2025
75 Min.Folge vom 19.06.2025
Gerald Fleischhacker lässt die besten Open-Air-Auftritte der Tafelrunde Revue passieren. Mit Alltime-Klassikern von Viktor Gernot, Gery Seidl, Omar Sarsam, Caroline Athanasiadis oder Angelika Niedetzky und den feinsten Schmähs und den lustigsten Stand-Ups von heuer mit Stars und Publikumslieblingen wie Lydia Prenner-Kasper, Tricky Niki, Benedikt Mitmannsgruber, Stefan Haider, Malarina, Petutschnig Hons, Isabell Pannagl oder Chrissi Buchmasser. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
