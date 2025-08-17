Die Tafelrunde - Classics: Liebesgeschichten vom 18.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 17.08.2025: Die Tafelrunde - Classics: Liebesgeschichten vom 18.08.2025
60 Min.Folge vom 17.08.2025
Die Tafelrunde Classics präsentieren die Highlights aus der Satireshow, diesmal mit einem ganz besonderen Thema: Liebesgeschichten. Manchmal liegt Liebe in der Luft, manchmal aber auch der Feind im eigenen Bett. Ein gefundenes Fressen für die populärsten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes. Mit Auftritten von u.a. Günther Lainer, Andreas Vitásek, Gery Seidl, Benedikt Mitmannsgruber, Pepi Hopf, Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky und Nadja Maleh. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
