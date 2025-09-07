Die Tafelrunde - Classics: Familienwahnsinn vom 08.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 07.09.2025: Die Tafelrunde - Classics: Familienwahnsinn vom 08.09.2025
Folge vom 07.09.2025
Die Tafelrunde Classics präsentieren die Highlights aus der Satireshow, diesmal mit den lustigsten Geschichten zum Thema: Familienwahnsinn! Mit Auftritten von u.a. Gery Seidl, Omar Sarsam, Lydia Prenner-Kasper, Chrissi Buchmasser uvm. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
