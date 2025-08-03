Die Tafelrunde - Classics: Sommerurlaub vom 04.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 03.08.2025: Die Tafelrunde - Classics: Sommerurlaub vom 04.08.2025
56 Min.Folge vom 03.08.2025
Die Tafelrunde Classics präsentieren die Highlights aus der Satireshow, diesmal mit einem besonders schönen Thema – dem Sommerurlaub! Mit Auftritten von u.a. Gery Seidl, Gernot Kulis, Andreas Vitásek, Lydia Prenner-Kasper, Isabell Pannagl, Kernölamazonen uvm. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3