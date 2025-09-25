Die Tafelrunde vom 25.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 25.09.2025
69 Min.
Moderator Gerald Fleischhacker begrüßt nach der Open-Air-Saison die besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes. Gemeinsam lassen sie die wichtigsten Themen der letzten Wochen mit viel Humor Revue passieren. Mit dabei sind die Kernölamazonen, die heuer ihr zwanzig-jähriges Bühnenjubiläum feiern, TV-Star und Kabarettist Clemens Maria Schreiner sowie zwei Debütanten: Christian Dolezal und Evelin Pichler. Bildquelle: ORF/ORF III
