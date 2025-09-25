Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Die Tafelrunde vom 25.09.2025

ORF IIIFolge vom 25.09.2025
Die Tafelrunde vom 25.09.2025

Die Tafelrunde vom 25.09.2025Jetzt kostenlos streamen

Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Folge vom 25.09.2025: Die Tafelrunde vom 25.09.2025

69 Min.Folge vom 25.09.2025

Moderator Gerald Fleischhacker begrüßt nach der Open-Air-Saison die besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes. Gemeinsam lassen sie die wichtigsten Themen der letzten Wochen mit viel Humor Revue passieren. Mit dabei sind die Kernölamazonen, die heuer ihr zwanzig-jähriges Bühnenjubiläum feiern, TV-Star und Kabarettist Clemens Maria Schreiner sowie zwei Debütanten: Christian Dolezal und Evelin Pichler. Bildquelle: ORF/ORF III

Alle verfügbaren Folgen