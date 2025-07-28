Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air vom 28.07.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 28.07.2025: Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air vom 28.07.2025
77 Min.Folge vom 28.07.2025
Was wäre der Sommer ohne Kabarett? Damit auch in der heißesten Zeit des Jahres die Lachmuskeln trainiert werden, sorgt ORF III mit "Kabarett unter Sternen" für beste Unterhaltung. Moderator Gerald Fleischhacker lädt zu einer weiteren Sommer-Ausgabe des Satire Formats "Die Tafelrunde" ein - diesmal vor der wunderschönen Kulisse der Burg Güssing. Er und seine Gäste Andreas Vitasek, Gery Seidl, Lydia-Prenner Kasper und Isabell Pannagl widmen sich gewohnt messerscharf den aktuellen Themen aus dem Weltgeschehen sowie den lustigsten Nachrichten des letzten Monats. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3