ORF IIIFolge vom 11.08.2025
64 Min.Folge vom 11.08.2025

Die Tafelrunde Classics präsentieren die Highlights aus der Satireshow, diesmal mit einem ganz besonderen Thema: Früher war alles besser! Mit Auftritten von u.a. Alex Kristan, Gery Seidl, Viktor Gernot, Andreas Vitásek, Gernot Kulis, Thomas Maurer, Gregor Seberg, Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis, Lydia Prenner-Kasper. Eine nostalgische Zeitreise voller Humor, bei der kein Auge trocken bleibt. Bildquelle: ORF/ORF III

