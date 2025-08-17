Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air vom 18.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 17.08.2025: Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air vom 18.08.2025
69 Min.Folge vom 17.08.2025
Gerald Fleischhacker und seine Gäste Clemens Maria Schreiner, Eva Maria Marold, Günther Lainer und Nadja Maleh widmen sich humorvoll aktuellen Themen und den skurrilsten Nachrichten des Monats. Inhalt: Vor dem wunderschönen Schloss Haindorf in Langenlois lädt Moderator Gerald Fleischhacker zu einer weiteren Sommer-Ausgabe des satirischen Formats "Die Tafelrunde" ein. Ebenfalls mit messerscharfem Witz ausgestattet sind seine Gäste: Clemens Maria Schreiner, Eva Maria Marold, Günther Lainer und Nadja Maleh. Gemeinsam widmen sie sich mit viel Humor den aktuellen Themen aus dem Weltgeschehen sowie den lustigsten Nachrichten des letzten Monats. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
