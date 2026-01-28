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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Die Tafelrunde vom 29.01.2026

ORF IIIFolge vom 28.01.2026
Die Tafelrunde vom 29.01.2026

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Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Folge vom 28.01.2026: Die Tafelrunde vom 29.01.2026

69 Min.Folge vom 28.01.2026

Neues Jahr, neues Glück heißt es auch für Gerald Fleischhacker und seine "Tafelrunde"! Der satirische Monatsrückblick präsentiert sich endlich in einem neuen Design – gleich bleibt nur das Motto. Einmal im Monat treffen sich einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes, um die wichtigsten Themen der vergangenen Wochen satirisch zu beleuchten. Dafür sorgt eine hochkarätige Truppe, diesmal mit Thomas Maurer, Michael Bauer (aka. Heidelbeerhugo), Malarina und Aida Loos. Beste Unterhaltung ist somit garantiert! Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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