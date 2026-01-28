Die Tafelrunde vom 29.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 28.01.2026: Die Tafelrunde vom 29.01.2026
69 Min.Folge vom 28.01.2026
Neues Jahr, neues Glück heißt es auch für Gerald Fleischhacker und seine "Tafelrunde"! Der satirische Monatsrückblick präsentiert sich endlich in einem neuen Design – gleich bleibt nur das Motto. Einmal im Monat treffen sich einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes, um die wichtigsten Themen der vergangenen Wochen satirisch zu beleuchten. Dafür sorgt eine hochkarätige Truppe, diesmal mit Thomas Maurer, Michael Bauer (aka. Heidelbeerhugo), Malarina und Aida Loos. Beste Unterhaltung ist somit garantiert! Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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