Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Die Tafelrunde vom 23.10.2025

ORF IIIFolge vom 23.10.2025
Die Tafelrunde vom 23.10.2025

Die Tafelrunde vom 23.10.2025Jetzt kostenlos streamen

Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen

Folge vom 23.10.2025: Die Tafelrunde vom 23.10.2025

64 Min.Folge vom 23.10.2025

Der satirische Monatsrückblick in ORF III: Bei der „Tafelrunde“ begrüßt Moderator Gerald Fleischhacker wieder einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes im ORF RadioKulturhaus. Gemeinsam lassen sie die wichtigsten Themen der letzten Wochen mit viel Humor Revue passieren. Und das Line-Up kann sich wirklich sehen lassen: Mit dabei sind Andreas Vitásek, Lydia Prenner-Kasper, Gernot Haas und Maria Muhar. Bildquelle: ORF/ORF III

Alle verfügbaren Folgen