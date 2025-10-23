Die Tafelrunde vom 23.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 23.10.2025: Die Tafelrunde vom 23.10.2025
64 Min.Folge vom 23.10.2025
Der satirische Monatsrückblick in ORF III: Bei der „Tafelrunde“ begrüßt Moderator Gerald Fleischhacker wieder einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes im ORF RadioKulturhaus. Gemeinsam lassen sie die wichtigsten Themen der letzten Wochen mit viel Humor Revue passieren. Und das Line-Up kann sich wirklich sehen lassen: Mit dabei sind Andreas Vitásek, Lydia Prenner-Kasper, Gernot Haas und Maria Muhar. Bildquelle: ORF/ORF III
