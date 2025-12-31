Die Tafelrunde - Der Jahresrückblick vom 31.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Tafelrunde: Kabarett unter Sternen
Folge vom 31.12.2025: Die Tafelrunde - Der Jahresrückblick vom 31.12.2025
91 Min.Folge vom 31.12.2025
Was war das für ein Jahr? Im großen satirischen Jahresrückblick blickt "Die Tafelrunde" auf die Highlights, die lustigsten Pointen und die besten Momente des Jahres zurück. Gerald Fleischhacker und seine Runde haben heuer u.a. im ORF RadioKulturhaus, auf der Wachauarena Melk, im Rahmen des Kultur Sommer Güssing und vor dem Schloss Haindorf in Langenlois die wichtigsten Themen besprochen. Mit dabei sind u. a. Andreas Vitásek, Gery Seidl, Gernot Kulis, Omar Sarsam, Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky, Nadja Maleh, Fritz Jergitsch (Die Tagespresse), die Kernölamazonen, Ina Jovanovic, Sonja Pikart, Maria Muhar oder Romeo Kaltenbrunner.
