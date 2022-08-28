Weites Land: VorarlbergJetzt kostenlos streamen
dokFilm: Weites Land
Folge 11: Weites Land: Vorarlberg
48 Min.Folge vom 28.08.2022
Dächte man sich Vorarlberg als Tier, wäre es eine Gämse: sicher im Tritt im steilen Gelände, leichtfüßig in der Ebene. Nein, man müsse sich das „Ländle“ als Igel vorstellen: nach außen hin borstig, innen aber weich. Vorarlberg sei eine Schnecke, die ihre Fühler ganz schnell einzieht, wenn man ihr zu nahekommt. Dies sind einige der Antworten, die Regisseurin Jennifer Rezny bei ihrer Befragung von Vorarlbergern und Vorarlberginnen erhalten hat. Regie: Jennifer Rezny
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