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dokFilm: Weites Land

Weites Land: Salzburg

ORF2Staffel 1Folge 8vom 26.07.2025
Weites Land: Salzburg

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Folge 8: Weites Land: Salzburg

49 Min.Folge vom 26.07.2025

Auf ihrer feuilletonistischen Landvermessung begibt sich Regisseurin Jennifer Rezny in einer neuen Folge der Reihe "Weites Land" nach Salzburg. Wieder gilt es, Stereotype auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen, Klischees zu widerlegen oder zu bestätigen. Im Bundesland Salzburg besucht Rezny einen blutjungen Hutmacher mit einer alten Seele, der die Salzburger Mentalität kritisch sieht - und doch sehr heimatverbunden ist. Eine Opernsängerin aus dem Ensemble des Landestheaters, die ursprünglich aus Kärnten kommt, schwärmt, das Österreich vor allem seine kollektive Musikalität auszeichnet. Prominente Stimme dieser Ausgabe ist die langjährige, ehemalige Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler. Bildquelle: ORF/Feuer&Flamme Film/Florian Gebauer

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