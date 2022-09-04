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dokFilm: Weites Land

Weites Land: Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 12vom 04.09.2022
Weites Land: Niederösterreich

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Folge 12: Weites Land: Niederösterreich

49 Min.Folge vom 04.09.2022

In der zweiten Ausgabe ihrer mentalitätsgeschichtlichen Landvermessung überprüft Regisseurin Jennifer Rezny Österreichs größtes Bundesland Niederösterreich auf Klischees, vermeintliche Wahrheiten und unwidersprochene Eigenheiten. Prominente Protagonistin dieser Folge ist Schauspielerin Erni Mangold.

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