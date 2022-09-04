Weites Land: NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
dokFilm: Weites Land
Folge 12: Weites Land: Niederösterreich
49 Min.Folge vom 04.09.2022
In der zweiten Ausgabe ihrer mentalitätsgeschichtlichen Landvermessung überprüft Regisseurin Jennifer Rezny Österreichs größtes Bundesland Niederösterreich auf Klischees, vermeintliche Wahrheiten und unwidersprochene Eigenheiten. Prominente Protagonistin dieser Folge ist Schauspielerin Erni Mangold.
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Copyrights:© Season 1: ORF 2