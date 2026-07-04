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dokFilm: Weites Land

Weites Land: Wien

ORF2Staffel 1Folge 9vom 04.07.2026
Weites Land: Wien

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dokFilm: Weites Land

Folge 9: Weites Land: Wien

50 Min.Folge vom 04.07.2026

Zwischen Grant und Charme, Morbidität und Lebensfreude, Kaffeehaus und Gemeindebau geht Regisseurin Jennifer Rezny in diesem "dok.Film" der Frage nach, was das Wiener Wesen wirklich ausmacht und warum sich die Bundeshauptstadt jeder einfachen Erklärung entzieht. Begegnungen mit Menschen und markanten Orten zeichnen das Porträt einer Stadt, deren größte Stärke ihre Gegensätze sind. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film | APA-Images / Andreas Tischler

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