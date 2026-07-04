dokFilm: Weites Land
Folge 9: Weites Land: Wien
50 Min.Folge vom 04.07.2026
Zwischen Grant und Charme, Morbidität und Lebensfreude, Kaffeehaus und Gemeindebau geht Regisseurin Jennifer Rezny in diesem "dok.Film" der Frage nach, was das Wiener Wesen wirklich ausmacht und warum sich die Bundeshauptstadt jeder einfachen Erklärung entzieht. Begegnungen mit Menschen und markanten Orten zeichnen das Porträt einer Stadt, deren größte Stärke ihre Gegensätze sind. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film | APA-Images / Andreas Tischler
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